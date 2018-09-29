Финская фигуристка рассказала об ухаживаниях российского миллиардера

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Призёрка чемпионата Европы по фигурному катанию Киира Корпи из Финляндии рассказала об ухаживаниях со стороны российского миллиардера.
Финская фигуристка рассказала об ухаживаниях российского миллиардера
  • ©Wang Qingqin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Он мог бы быть моим отцом. Хотя я была против этого общения с самого начала, но должна признаться, что немного разочаровалась, когда эти приключения закончились», — приводит слова спортсменки MTV Viihle.

Она рассказала, что в 2009 году она была приглашена на российское телевидение. После этого её отвезли в загородный дом, где миллиардер заявил, что съёмки были лишь поводом привезти фигуристку в Россию.

По словам Корпи, миллиардер подарил ей машину за €300 тыс.

Ранее Алина Загитова установила два новых мировых рекорда на турнире в Германии. 

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