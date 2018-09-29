Финская фигуристка рассказала об ухаживаниях российского миллиардера

Призёрка чемпионата Европы по фигурному катанию Киира Корпи из Финляндии рассказала об ухаживаниях со стороны российского миллиардера.

«Он мог бы быть моим отцом. Хотя я была против этого общения с самого начала, но должна признаться, что немного разочаровалась, когда эти приключения закончились», — приводит слова спортсменки MTV Viihle.

Она рассказала, что в 2009 году она была приглашена на российское телевидение. После этого её отвезли в загородный дом, где миллиардер заявил, что съёмки были лишь поводом привезти фигуристку в Россию.

По словам Корпи, миллиардер подарил ей машину за €300 тыс.

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