Финская фигуристка рассказала об ухаживаниях российского миллиардера
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«Он мог бы быть моим отцом. Хотя я была против этого общения с самого начала, но должна признаться, что немного разочаровалась, когда эти приключения закончились», — приводит слова спортсменки MTV Viihle.
Kiira Korpi suhteestaan venäläismiljardööriin: "Elämänmakuinen seikkailu"https://t.co/hl6Oa0BPUOpic.twitter.com/ED2N2ZL3Yo— MTV Viihde (@MTVViihde) 27 сентября 2018 г.
Она рассказала, что в 2009 году она была приглашена на российское телевидение. После этого её отвезли в загородный дом, где миллиардер заявил, что съёмки были лишь поводом привезти фигуристку в Россию.
По словам Корпи, миллиардер подарил ей машину за €300 тыс.
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