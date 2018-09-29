Косаченко о возвращении Квята: второй шанс даётся далеко не каждому пилоту в «Формуле-1»

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Оксана Косаченко, бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, высказала мнение о возвращении россиянина Даниила Квята в итальянскую команду «Торо Россо».
Косаченко о возвращении Квята: второй шанс даётся далеко не каждому пилоту в «Формуле-1»
  • РИА Новости

«Очень хочется надеяться, что этот второй шанс, который даётся далеко не каждому спортсмену в «Формуле-1», Даниил использует на все 100%. Хочется верить, что команда, получившая силовые установки Honda, полностью подготовлена и находится в лучшей форме, чем в предыдущий заход Даниила в этот коллектив», — приводит слова Косаченко РИА Новости.

Она также пожелала стабильности как самому Квяту, так и руководству «Ред Булл».

«Потому что одна из самых огромных и затратных, распиаренных программ подготовки молодёжи в итоге оказалась в ситуации, когда заменить спортсменов некем, и они вынуждены обращаться к тем, с кем год назад расставались со скандалом», — добавила эксперт.

29 сентября было официально объявлено о возвращении Квята в «Торо Россо».

Ранее глава «Торо Россо» Франц Тост выразил уверенность, что Квят заслуживает второго шанса в «Формуле-1».

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