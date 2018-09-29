Глава «Торо Россо»: уверен, что Квят заслуживает второго шанса

Глава команды «Формулы-1» «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал возвращение российского пилота Даниила Квята.

«Уверен, что он заслуживает второго шанса. Он высококвалифицированный пилот с фантастической природной скоростью, что он доказывал несколько раз за карьеру», — цитирует Тоста пресс-служба команды.

Он также выразил мнение, что россиянин стал более зрелым за время отсутствия в «Формуле-1».

«Убеждён, что Квят покажет свои навыки на трассе. Мы постараемся обеспечить его для этого всем необходимым. Я чувствую, что он ещё покажет себя с лучшей стороны. Поэтому мы рады приветствовать его в нашей команде и начать успешный сезон вместе», — добавил Тост.

Гонщик начнёт свои выступления в 2019 году.

Ранее Квят прокомментировал возвращение в «Торо Россо».