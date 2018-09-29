Квят прокомментировал возвращение в «Торо Россо»

Российский гонщик Даниил Квят поделился эмоциями от возвращения в команду «Формулы-1» «Торо Россо» в качестве основного пилота в 2019 году.

«В первую очередь хочу поблагодарить «Торо Россо» и «Ред Булл» за ещё один шанс выступать в «Формуле-1». Я особенно рад, что буду частью команды, которую уже очень хорошо знаю. В «Торо Россо» я всегда чувствовал себя как дома. Уверен, что точно так же будет и в следующем сезоне», — приводит слова россиянина официальный сайт команды.

Он также выразил благодарность «Феррари», где находился в качестве пилота по развитию.

«Хотя мои обязанности во многом были связаны с работой на симуляторе, я многому научился и сейчас чувствую себя сильнее и более подготовленным, чем когда покидал «Торо Россо». Никогда не оставлял надежду выступить в «Формуле-1» снова, я всё ещё молод и всегда нахожусь в хорошей форме, чтобы быть готовым к любому представившемуся мне шансу. Я приложу максимум усилий, чтобы сделать всё, что ждёт от меня команда. Не могу дождаться момента, чтобы начать всё сначала», — добавил Квят.

Ранее в «Торо Россо» официально объявили о возвращении Квята.