Парфёнов прокомментировал победу «Урала» над «Арсеналом» в РПЛ

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Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями после домашней победы над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Парфёнов прокомментировал победу «Урала» над «Арсеналом» в РПЛ
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«В перерыве ребят подбодрили, потому что у них было небольшое опустошение. Сказал им, что у нас есть тайм — достаточно времени, чтобы изменить ситуацию. Мои слова благодарности ребятам, что услышали. Плюс ребята, которые вышли со скамейки, усилили игру. То есть здесь плоды всей команды», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также оценил игру вышедших на замену Андрея Панюкова и Отмана Эль-Кабира.

«Ребята сделали то, что должны были сделать. Люди должны выходить на замену и помогать команде, что как раз и получилось», — добавил Парфёнов.

Ранее дубль Панюкова принёс «Уралу» победу над «Арсеналом» в девятом туре РПЛ.

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