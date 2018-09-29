Ветеран ЦСКА считает, что армейцы смогут забить в матче Лиги чемпионов с «Реалом»

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Ветеран футбольного клуба ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от предстоящей игры Лиги чемпионов ЦСКА — «Реал».
Ветеран ЦСКА считает, что армейцы смогут забить в матче Лиги чемпионов с «Реалом»
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«Шансов на победу немного, у наших ворот будет приличное количество моментов. Забьёт ли ЦСКА? Думаю, да, они могут и должны. Но у ворот Игоря Акинфеева моменты будут, тут никуда не деться. Это мадридский «Реал», в составе которого играют серьёзные, техничные футболисты. Армейцам будет очень важно не дрогнуть», — приводит слова экс-игрока Rusfootball.

Он также заявил, что не считает «Реал» лучшей командой в мире.

«Есть коллективы и посильнее, и поинтереснее. Однако королевский клуб выиграл три Лиги чемпионов подряд. Это по-прежнему команда высочайшего класса, которая без особых усилий находит слабые места у соперника и пользуется ими», — добавил Пономарёв.

Матч ЦСКА — «Реал» состоится 2 октября в «Лужниках».

Ранее ЦСКА анонсировал матч ЛЧ с «Реалом» роликом в стиле видеоигры Super Mario.

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