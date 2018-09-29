ЦСКА анонсировал матч ЛЧ с «Реалом» роликом в стиле видеоигры Super Mario
- @pfc_cska
Его можно посмотреть в Twitter армейского клуба.
🏃♂️ Лига чемпионов в Лужниках: игра начинается! pic.twitter.com/8G2dgfSUAN— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 29 сентября 2018 г.
«Лига чемпионов: игра начинается», — написано под видео.
В ролике защитник красно-синих Марио Фернандес представлен в виде персонажа игры, который противостоит хорватскому полузащитнику «Реала» Луке Модричу.
Матч ЦСКА — «Реал» состоится 2 октября в «Лужниках».
Ранее гол Чалова принёс ЦСКА победу над «Оренбургом» в матче РПЛ.