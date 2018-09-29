ЦСКА анонсировал матч ЛЧ с «Реалом» роликом в стиле видеоигры Super Mario

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Московский ЦСКА в преддверии матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» выложил ролик в стиле видеоигры Super Mario.
ЦСКА анонсировал матч ЛЧ с «Реалом» роликом в стиле видеоигры Super Mario
  • @pfc_cska
  • Twitter

Его можно посмотреть в Twitter армейского клуба.

«Лига чемпионов: игра начинается», — написано под видео.

В ролике защитник красно-синих Марио Фернандес представлен в виде персонажа игры, который противостоит хорватскому полузащитнику «Реала» Луке Модричу.

Матч ЦСКА — «Реал» состоится 2 октября в «Лужниках».

Ранее гол Чалова принёс ЦСКА победу над «Оренбургом» в матче РПЛ.

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