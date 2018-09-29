Президент Хорватии считает, что в финале ЧМ-2018 Путин болел за её страну

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Хорватский лидер Колинда Грабар-Китарович выразила мнение, что в финале чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Хорватии и Франции президент России Владимир Путин болел за её страну.
Президент Хорватии считает, что в финале ЧМ-2018 Путин болел за её страну
  • РИА Новости

«Мне показалось, что Путин всё же чуть больше болел за Хорватию. После игры сказала это министру иностранных дел России Лаврову», — цитирует хорватского лидера РИА Новости.

После она добавила, что не очень важно, за кого переживал Путин в большей степени.

«Важно, что он был очень добр. Он зашёл в нашу и во французскую раздевалки», — сказала Грабар-Китарович.

В финале ЧМ-2018 Хорватия проиграла Франции со счётом 2:4.

Ранее хорватский футболист Пиварич объяснил, почему не пожал руку Путину после финала ЧМ-2018.

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