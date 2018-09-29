Президент Хорватии считает, что в финале ЧМ-2018 Путин болел за её страну
- РИА Новости
«Мне показалось, что Путин всё же чуть больше болел за Хорватию. После игры сказала это министру иностранных дел России Лаврову», — цитирует хорватского лидера РИА Новости.
После она добавила, что не очень важно, за кого переживал Путин в большей степени.
«Важно, что он был очень добр. Он зашёл в нашу и во французскую раздевалки», — сказала Грабар-Китарович.
В финале ЧМ-2018 Хорватия проиграла Франции со счётом 2:4.
Ранее хорватский футболист Пиварич объяснил, почему не пожал руку Путину после финала ЧМ-2018.