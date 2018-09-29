Роналду поздравил Модрича с наградой лучшему футболисту года ФИФА

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Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил экс-партнёра по мадридскому «Реалу» хорватского полузащитника Луку Модрича с наградой лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Роналду поздравил Модрича с наградой лучшему футболисту года ФИФА
  • Reuters

«Поздравляю Модрича с наградой лучшему игроку мира. Что касается Салаха, то он заслуженно получил премию имени Ференца Пушкаша, так как его гол был красивым», — приводит слова форварда «Чемпионат» со ссылкой на Instagram спортсмена.

Роналду был включён в тройку номинантов на получение награды лучшему футболисту года по версии ФИФА. При этом португалец пропустил церемонию награждения, которая состоялась в Лондоне.

Ранее глава Хорватского футбольного союза Шукер заявил об окончании эры Месси и Роналду в футболе.

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