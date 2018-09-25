Глава Хорватского футбольного союза Шукер заявил об окончании эры Месси и Роналду в футболе
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«Жизнь — это не только путь побед. Когда вы проигрываете, нужно проявлять уважение. Конец эры Роналду и Месси — это хорошо для футбола и всех хорватских футболистов. Это заслуженная награда Модрича, учитывая всё, что он сделал в течение года», — приводит слова Шукера Mundo Deportivo.
Он также проанонсировал, что в течение нескольких дней сделает заявление относительно церемонии награждения ФИФА.
Модрич стал первым хорватским игроком, удостоившимся премии лучшему футболисту года по версии ФИФА.
Ранее полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич поделился ощущениями от получения приза «Игрок года ФИФА».