Глава Хорватского футбольного союза Шукер заявил об окончании эры Месси и Роналду в футболе

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Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер считает, что португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси могли проявить уважение и посетить церемонию награждения Международной федерации футбола (ФИФА), где победу одержал хорват Лука Модрич.
Глава Хорватского футбольного союза Шукер заявил об окончании эры Месси и Роналду в футболе
  • Reuters

«Жизнь — это не только путь побед. Когда вы проигрываете, нужно проявлять уважение. Конец эры Роналду и Месси — это хорошо для футбола и всех хорватских футболистов. Это заслуженная награда Модрича, учитывая всё, что он сделал в течение года», — приводит слова Шукера Mundo Deportivo.

Он также проанонсировал, что в течение нескольких дней сделает заявление относительно церемонии награждения ФИФА. 

Модрич стал первым хорватским игроком, удостоившимся премии лучшему футболисту года по версии ФИФА.

Ранее полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич поделился ощущениями от получения приза «Игрок года ФИФА».

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