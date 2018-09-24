Модрич поделился впечатлениями от признания лучшим игроком года по версии ФИФА

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич поделился ощущениями от получения приза лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

«Это большая честь. Меня переполняют прекрасные чувства от того, что нахожусь здесь вместе с этим потрясающим трофеем», — цитирует Модрича «Чемпионат».

Он отметил своих соперников по финальному голосованию — египтянина Мохаммеда Салаха и португальца Криштиану Роналду. Хорват поблагодарил свою семью и всех болельщиков за поддержку. В заключении речи лучший игрок 2018 года выделил фигуру Звонимира Бобана, который был капитаном сборной Хорватии на чемпионате мира 1998 года, где балканцы заняли третье место.

«Бобан стал моим вдохновителем, и та команда дала нам веру в то, что мы можем достигнуть чего-то по-настоящему большого в России. Надеюсь, мы тоже станем вдохновителями для следующего поколения. Эта награда показывает, что все мы способны стать лучшими благодаря старательной работе, самоотверженности и вере. Все мечты могут однажды сбыться», — заключил Модрич.

Ранее Модрич был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.