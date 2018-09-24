Модрич поделился впечатлениями от признания лучшим игроком года по версии ФИФА
«Это большая честь. Меня переполняют прекрасные чувства от того, что нахожусь здесь вместе с этим потрясающим трофеем», — цитирует Модрича «Чемпионат».
Он отметил своих соперников по финальному голосованию — египтянина Мохаммеда Салаха и португальца Криштиану Роналду. Хорват поблагодарил свою семью и всех болельщиков за поддержку. В заключении речи лучший игрок 2018 года выделил фигуру Звонимира Бобана, который был капитаном сборной Хорватии на чемпионате мира 1998 года, где балканцы заняли третье место.
«Бобан стал моим вдохновителем, и та команда дала нам веру в то, что мы можем достигнуть чего-то по-настоящему большого в России. Надеюсь, мы тоже станем вдохновителями для следующего поколения. Эта награда показывает, что все мы способны стать лучшими благодаря старательной работе, самоотверженности и вере. Все мечты могут однажды сбыться», — заключил Модрич.
Ранее Модрич был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.