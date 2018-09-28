«Нижний Новгород» победил «Арис» в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов

Короткая ссылка
«Нижний Новгород» одержал победу над греческим «Арисом» в ответном матче второго раунда квалификации баскетбольной Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Салониках, завершилась со счётом 62:51 в пользу гостей. 

Наибольшую результативность в составе российской команды показал Кендрик Перри — 18 очков. Кроме того, 12 очков в активе Максима Григорьева. 

Первая встреча завершилась победой «Ариса» — 65:63. Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния (125:116) в следующий квалификационный раунд прошёл российский клуб, где он сыграет с чешской «Пардубицей». Матчи пройдут 1 и 4 октября.

Ранее сообщалось, что финал баскетбольной Евролиги 2020 года может пройти в Афинах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить