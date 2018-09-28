«Нижний Новгород» победил «Арис» в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов

«Нижний Новгород» одержал победу над греческим «Арисом» в ответном матче второго раунда квалификации баскетбольной Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Салониках, завершилась со счётом 62:51 в пользу гостей.

Наибольшую результативность в составе российской команды показал Кендрик Перри — 18 очков. Кроме того, 12 очков в активе Максима Григорьева.

Первая встреча завершилась победой «Ариса» — 65:63. Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния (125:116) в следующий квалификационный раунд прошёл российский клуб, где он сыграет с чешской «Пардубицей». Матчи пройдут 1 и 4 октября.

Ранее сообщалось, что финал баскетбольной Евролиги 2020 года может пройти в Афинах.