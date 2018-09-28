Финал баскетбольной Евролиги 2020 года может пройти в Афинах

Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу рассказал, что Афины претендуют на проведение финала турнира в 2020 году.

«Мы рассматриваем Афины с 2007 года, когда там в последний раз прошёл «Финал четырёх». Нам действительно хочется вернуть финал в Грецию. Посмотрим, как будут развиваться события», — приводит слова Бертомеу Eurohoops.

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос, в свою очередь, заявил, что переговоры по данному вопросу продолжаются.

«Чувствуется, что организация доброжелательно относится к нашей заявке. Существует идея приготовить нечто особенное в связи с 20-летием со дня учреждения Евролиги», — рассказал Яннакопулос.

Ранее сообщалось, что российского баскетболиста Алексея Шведа признали самым высокооплачиваемым игроком Евролиги.