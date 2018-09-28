Финал баскетбольной Евролиги 2020 года может пройти в Афинах

Короткая ссылка
Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу рассказал, что Афины претендуют на проведение финала турнира в 2020 году.
Финал баскетбольной Евролиги 2020 года может пройти в Афинах
  • ©pixabay.com

«Мы рассматриваем Афины с 2007 года, когда там в последний раз прошёл «Финал четырёх». Нам действительно хочется вернуть финал в Грецию. Посмотрим, как будут развиваться события», — приводит слова Бертомеу Eurohoops.

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос, в свою очередь, заявил, что переговоры по данному вопросу продолжаются.

«Чувствуется, что организация доброжелательно относится к нашей заявке. Существует идея приготовить нечто особенное в связи с 20-летием со дня учреждения Евролиги», — рассказал Яннакопулос.

Ранее сообщалось, что российского баскетболиста Алексея Шведа признали самым высокооплачиваемым игроком Евролиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить