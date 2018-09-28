Сироткин: я в любом случае буду бороться за каждую позицию

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Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин заявил, что намерен бороться за каждую позицию в предстоящей гонке 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России, проходящего в Сочи.
Сироткин: я в любом случае буду бороться за каждую позицию
  • Reuters

«Всё будет зависеть от текущей ситуации. Я в любом случае буду бороться за каждую позицию. Неважно, какой соперник сзади и какие у него цели. Всегда надо прикладывать риск, думая о том, оправдан он или нет. Пока риск не переходит за какие-то рамки, я буду бороться. Да, трасса не самая обгонная. Здесь стоит упираться и отстаивать свои позиции», — рассказал Сироткин.

Гонка Гран-при России пройдёт 30 сентября. Стартовые огни погаснут в 15:10 мск. Расстановка гонщиков определится в квалификации, которая пройдёт 29 сентября и начнётся в 15:00 мск.

Ранее Сироткин поделился ожиданиями от квалификации Гран-при России.

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