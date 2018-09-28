Сироткин о предстоящей квалификации Гран-при России: трудно загадывать, но всё выглядит не так плохо

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин поделился ожиданиями от квалификации 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России, проходящего в Сочи.

«Сегодня были хорошие тренировки, мы собрали много информации, особенно довольны тем, что показали на длинных сериях кругов. Понятно, что в плане результатов всё выглядит не слишком здорово, но если посмотреть, как мы близки к 12-14-м местам, то мы не должны расстраиваться. Завтра важно правильно использовать полученную информацию. Пока трудно загадывать, но всё выглядит не так плохо», — рассказал Сироткин.

В первой сессии свободных заездов Сироткин занял 18-е место, а во второй — 19-е.

Перед началом квалификации, которая стартует в 15:00 мск, на трассе в Сочи пройдёт третья тренировочная сессия.

Ранее Сироткин признался, что не был готов к такой поддержке трибун во время Гран-при России в Сочи.