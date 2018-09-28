Анчелотти считает, что «Золотой мяч» должен всегда доставаться Роналду

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Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Карло Анчелотти высказал мнение о нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Анчелотти считает, что «Золотой мяч» должен всегда доставаться Роналду
  • Reuters

«Я благодарен Роналду вне зависимости от того, сколько голов он забил для победы в Лиге чемпионов. Рад, что теперь он играет в Италии. Криштиану будет ценен для любой команды. Считаю, что «Золотой мяч» должен всегда доставаться ему», — приводит слова Анчелотти Goal.

Он также поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Наполи» и «Ювентусом».

«Мы не можем набрать больше трёх очков, но понимаем, что победа над «Ювентусом» может придать нам много уверенности. Такие матчи очень важны, потому что помогают понять, на каком уровне находится твоя команда. Меня не интересуют прогнозы, я не соглашусь на ничью», — добавил специалист.

Матч «Ювентус» — «Наполи» состоится 29 сентября в Турине, начало в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что УЕФА дисквалифицировал Роналду на один матч Лиги чемпионов.

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