Футболист «Зенита» Паредес вызван в сборную Аргентины на матчи с Ираком и Бразилией

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Пресс-служба сборной Аргентины по футболу опубликовала список игроков, вызванных на контрольные матчи со сборными Ирака и Бразилии.
Футболист «Зенита» Паредес вызван в сборную Аргентины на матчи с Ираком и Бразилией
  • РИА Новости

В список из 31 игрока вошёл хавбек санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес.

Помимо него в заявку вошли Серхио Ромеро, Херонимо Рульи, Франко Армани, Николас Отаменди, Рамиро Фунес Мори, Херман Пеццелья, Вальтер Каннеманн, Хуан Фойт, Николас Тальяфико, Алан Франко, Фабрисио Бустос, Ренцо Саравиа, Сантьяго Аскасибар, Джовани Ло Чельсо, Франко Васкес, Родриго Де Пауль, Роберто Перейра, Эдуардо Сальвио, Франко Серви, Родриго Батталья, Маркос Акунья, Максимильяно Меса, Эсекиэль Паласиос, Кристиан Павон, Гонсало Мартинес, Пауло Дибала, Мауро Икарди, Лаутаро Мартинес, Анхель Корреа и Джованни Симеоне.

Оба матча пройдут в Саудовской Аравии. Встреча с Ираком — 11 октября, а игра с Бразилией — 16 октября.

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