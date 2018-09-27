Футболист «Краснодара» Ари: ещё больше хочу играть за сборную России после получения российского гражданства

Нападающий «Краснодара» Ари заявил о возросшем желании выступать за сборную России после получения российского гражданства.

«После того как я получил российский паспорт, у меня появилось ещё больше желания играть за сборную России», — цитирует Ари пресс-служба «Краснодара».

Он добавил, что на данный момент сосредоточен на выступлении за клуб. По его мнению, Тренерский штаб сборной России оценит, если форвард будет доказывать свой уровень на поле.

«Если я буду хорошо играть в «Краснодаре», уверен, что тренерский штаб сборной обратит на меня внимание и пришлёт вызов», — заявил Ари.

Ранее Ари рассказал, как прошли экзамены, которые сдаются перед получением российского гражданства.