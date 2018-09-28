Фестиваль японских боевых искусств пройдёт 3 октября в Хабаровске

Фестиваль японских боевых искусств «Будокан» пройдёт 3 октября в Хабаровске.

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».

Мастера сумо, дзюдо, айкидо, карате и других боевых искусств проведут тренировки и показательные выступления для зрителей.

В России фестиваль проходил один раз — в 2014 году в Москве. Теперь его примет Хабаровск в рамках Года Японии в России.

Ранее сообщалось, что японская принцесса Хисако Такамадо, посетившая с визитом Екатеринбург, подарила местным чиновникам лук и стрелы.