Фестиваль японских боевых искусств пройдёт 3 октября в Хабаровске
- © Оргкомитет фестиваля «Будокан»
Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».
Мастера сумо, дзюдо, айкидо, карате и других боевых искусств проведут тренировки и показательные выступления для зрителей.
В России фестиваль проходил один раз — в 2014 году в Москве. Теперь его примет Хабаровск в рамках Года Японии в России.
Ранее сообщалось, что японская принцесса Хисако Такамадо, посетившая с визитом Екатеринбург, подарила местным чиновникам лук и стрелы.