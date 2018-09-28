Мустафина включена в заявку сборной России на ЧМ по спортивной гимнастике в Катаре

Стал известен состав сборной России по спортивной гимнастике на чемпионат мира, который пройдёт в столице Катара Дохе.

По словам старшего тренера сборной России Валентины Родионенко, которые приводит РИА Новости, в заявку на чемпионат мира включены Ангелина Мельникова, Алия Мустафина, Ирина Алексеева, Ангелина Симакова, Лилия Ахаимова и запасная Дарья Спиридонова. В состав мужской команды включены Давид Белявский, Артур Далалоян, Николай Куксенков, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный и запасной Владислав Поляшов.

Чемпионат мира пройдёт в Дохе с 25 октября по 3 ноября.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин поздравил сборную России по художественной гимнастике с победой в групповом многоборье на ЧМ.