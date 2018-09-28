ЦСКА объявил о назначении американского баскетболиста Хайнса капитаном команды

Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о назначении американского центрового Кайла Хайнса капитаном команды.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Мы единогласно пришли к этому решению вместе с Андреем Ватутиным. Думаю, это лучший выбор. Кайл пользуется огромным уважением товарищей, тренеров и игроков Евролиги. Он отличается высочайшей рабочей этикой и является прекрасным представителем не только нашего клуба, но и всего спорта», — заявил главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

Предыдущим капитаном ЦСКА был Виктор Хряпа, покинувший клуб летом по окончании контракта.

32-летний Хайнс выступает за ЦСКА с 2013 года. Вместе с клубом выиграл Евролигу в 2016 году, а также дважды — Единую лигу ВТБ.

Ранее Хайнс прокомментировал своё предстоящее назначение капитаном ЦСКА.