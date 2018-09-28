ЦСКА объявил о назначении американского баскетболиста Хайнса капитаном команды

Короткая ссылка
Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о назначении американского центрового Кайла Хайнса капитаном команды.
ЦСКА объявил о назначении американского баскетболиста Хайнса капитаном команды
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Мы единогласно пришли к этому решению вместе с Андреем Ватутиным. Думаю, это лучший выбор. Кайл пользуется огромным уважением товарищей, тренеров и игроков Евролиги. Он отличается высочайшей рабочей этикой и является прекрасным представителем не только нашего клуба, но и всего спорта», — заявил главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

Предыдущим капитаном ЦСКА был Виктор Хряпа, покинувший клуб летом по окончании контракта.

32-летний Хайнс выступает за ЦСКА с 2013 года. Вместе с клубом выиграл Евролигу в 2016 году, а также дважды — Единую лигу ВТБ.

Ранее Хайнс прокомментировал своё предстоящее назначение капитаном ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить