Черчесов уверен, что Германия отлично справится с проведением Евро-2024

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу заявки Германии на право принять чемпионат Европы 2024 года.

«Уверен, Германия отлично справится с ролью организатора чемпионата Европы — 2024. Кстати, 15 ноября мы в Лейпциге проведём контрольный матч с немецкой сборной и познакомимся с одним из городов, где через шесть лет пройдут матчи чемпионата Европы», — приводит слова Черчесова пресс-служба национальной команды.

27 сентября стало известно, что Германия примет чемпионат Европы по футболу в 2024 году.

Ранее сообщалось, что УЕФА принял решение использовать VAR на чемпионате Европы 2020 года.