Система VAR будет введена в Лиге чемпионов с сезона-2019/20

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что начиная с сезона-2019/20 в Лиге чемпионов будет использоваться система видеопомощи арбитров (VAR).
Система VAR будет введена в Лиге чемпионов с сезона-2019/20
  • Reuters

Решение было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Ньоне, сообщает пресс-служба организации.

Система VAR также будет введена в матче за Суперкубок Европы 2019 года, в финальной части чемпионата Европы 2020 года, в Лиге Европы — 2020/21, а также в финале Лиги наций — 2021.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, на какой стадии находится внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR).

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