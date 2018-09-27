Система VAR будет введена в Лиге чемпионов с сезона-2019/20
- Reuters
Решение было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Ньоне, сообщает пресс-служба организации.
Эксклюзив с заседания исполкома УЕФА: система видеопомощи арбитрам (VAR) появится в #ЛигаЧемпионов с сезона 2019/20.— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 27 сентября 2018 г.
Также VAR появится в следующих турнирах:
📺 #СуперкубокУЕФА 2019
📺 Финальный турнир #ЕВРО2020
📺 #ЛигаЕвропы 2020/21
📺 Финальный турнир #ЛигаНаций 2021 pic.twitter.com/vH8WEvHyGu
Система VAR также будет введена в матче за Суперкубок Европы 2019 года, в финальной части чемпионата Европы 2020 года, в Лиге Европы — 2020/21, а также в финале Лиги наций — 2021.
Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, на какой стадии находится внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR).