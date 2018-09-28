Российский гонщик Маркелов: не хочется возвращаться в «Формулу-2»

Российский гонщик Артём Маркелов рассказал, как прошла тренировка в составе команды «Рено» в рамках Гран-при «Формулы-1» в Сочи.

«Тренировка прошла очень хорошо, команда рада. Я тоже рад, что выполнил все задачи, которые передо мной стояли. Надеюсь, что ещё раз сяду за руль «Рено» и передо мной поставят новые цели», — заявил Маркелов.

Он также поделился впечатлениями от возвращения в «Формулу-2» после тренировочных заездов в самом главном чемпионате мира по автогонкам.

«Честно говоря, после такого уже не хочется возвращаться в младшую серию. Вообще не хочется. После «Формулы-1» очень тяжело вернуться и проехать хорошо, найти для этого силы. Там совсем другой стиль пилотирования. Но впереди ещё квалификация и гонка», — сказал Маркелов.

Ранее сообщалось, что Артём Маркелов примет участие в первой тренировочной сессии этапа Гран-при «Формулы-1» в России за команду «Рено».