Семак считает, что Новосельцев не имеет права играть против «Зенита»

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что отданный в аренду в махачкалинский «Анжи» защитник Иван Новосельцев не имеет права играть против клуба, которому он принадлежит.
Семак считает, что Новосельцев не имеет права играть против «Зенита»
  • РИА Новости

«Не знаю деталей арендного соглашения между «Зенитом» и «Анжи» по Новосельцеву, но, считаю, если футболист получает зарплату в клубе, он не должен играть против него. Это неправильно с точки зрения этики», — цитирует Семака РИА Новости.

Новосельцев не сможет принять участие в матче девятого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» по условиям арендного соглашения. В противном случае спортсмену нужно будет заплатить компенсацию санкт-петербургскому клубу.

Матч «Анжи» — «Зенит» состоится 30 сентября, начало — в 14:00 мск.

Ранее Сергей Семак оценил возможность сочетания нападающих Артёма Дзюбы и Александра Кокорина на поле.

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