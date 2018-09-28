Семак считает, что Новосельцев не имеет права играть против «Зенита»
- РИА Новости
«Не знаю деталей арендного соглашения между «Зенитом» и «Анжи» по Новосельцеву, но, считаю, если футболист получает зарплату в клубе, он не должен играть против него. Это неправильно с точки зрения этики», — цитирует Семака РИА Новости.
Новосельцев не сможет принять участие в матче девятого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» по условиям арендного соглашения. В противном случае спортсмену нужно будет заплатить компенсацию санкт-петербургскому клубу.
Матч «Анжи» — «Зенит» состоится 30 сентября, начало — в 14:00 мск.
Ранее Сергей Семак оценил возможность сочетания нападающих Артёма Дзюбы и Александра Кокорина на поле.