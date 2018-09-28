Семак оценил возможность сочетания Дзюбы и Кокорина в «Зените»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил возможность сочетания нападающих Артёма Дзюбы и Александра Кокорина на поле.

«На мой взгляд, сочетание Кокорина и Дзюбы возможно. Ждём, когда Александр будет готов выходить на поле с первых минут. Есть много вариантов, чтобы они играли вместе. Но необходимо, чтобы оба были готовы на 100%», — цитирует Семака РИА Новости.

Он отметил высокую конкуренцию в команде, но добавил, что у каждого будет возможность проявить себя в течение сезона. Тренер заявил, что предоставление всем игровой практики является постоянной проблемой наставника.

Следующий матч «Зенит» проведёт на выезде с махачкалинским «Анжи» 30 сентября.

Ранее Александр Кокорин поделился впечатлениями от своего гола в матче 1/16 финала Кубка России по футболу с астраханским «Волгарём».