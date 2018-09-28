Семак оценил возможность сочетания Дзюбы и Кокорина в «Зените»

Короткая ссылка
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил возможность сочетания нападающих Артёма Дзюбы и Александра Кокорина на поле.
Семак оценил возможность сочетания Дзюбы и Кокорина в «Зените»
  • РИА Новости

«На мой взгляд, сочетание Кокорина и Дзюбы возможно. Ждём, когда Александр будет готов выходить на поле с первых минут. Есть много вариантов, чтобы они играли вместе. Но необходимо, чтобы оба были готовы на 100%», — цитирует Семака РИА Новости.

Он отметил высокую конкуренцию в команде, но добавил, что у каждого будет возможность проявить себя в течение сезона. Тренер заявил, что предоставление всем игровой практики является постоянной проблемой наставника.

Следующий матч «Зенит» проведёт на выезде с махачкалинским «Анжи» 30 сентября.

Ранее Александр Кокорин поделился впечатлениями от своего гола в матче 1/16 финала Кубка России по футболу с астраханским «Волгарём».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить