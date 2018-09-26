Кокорин поделился впечатлениями от своего первого гола после травмы

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от своего гола в матче 1/16 финала Кубка России по футболу с астраханским «Волгарём».
Кокорин поделился впечатлениями от своего первого гола после травмы
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«Гол получился не сложный, а долгожданный, скажем так. Хорошо, что вратарь отбил мяч в меня. Счастлив, что провёл на поле около 30 минут. Важно потихоньку набирать форму, играть. А гол придаёт дополнительный положительный настрой на следующие игры», — приводит слова Кокорина пресс-служба клуба.

Для Кокорина, получившего тяжёлую травму в марте в матче Лиги Европы, это гол стал первым после возвращения на поле.

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Волгарь» в 1/16 Кубка России по футболу.

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