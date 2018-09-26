Голы Кокорина и Заболотного помогли «Зениту» разгромить «Волгарь» в 1/16 Кубка России по футболу

Санкт-петербургский «Зенит» разгромил астраханский «Волгарь» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

Встреча, проходившая на стадионе «Центральный» в Астрахани, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В первом тайме отличились Александр Анюков и Роберт Мак. Во второй половине игры забили Антон Заболотный и Александр Кокорин, для которого этот гол стал первым после травмы.

В другом матче Кубка России красноярский «Енисей» переиграл клуб «Луки-Энергия» из Великих Лук.

Ранее «Ростов» вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу, разгромив «Сызрань-2003».