Голы Кокорина и Заболотного помогли «Зениту» разгромить «Волгарь» в 1/16 Кубка России по футболу
- РИА Новости
Встреча, проходившая на стадионе «Центральный» в Астрахани, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
В первом тайме отличились Александр Анюков и Роберт Мак. Во второй половине игры забили Антон Заболотный и Александр Кокорин, для которого этот гол стал первым после травмы.
В другом матче Кубка России красноярский «Енисей» переиграл клуб «Луки-Энергия» из Великих Лук.
Ранее «Ростов» вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу, разгромив «Сызрань-2003».