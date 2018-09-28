Не стиранная 20 лет футболка Зидана была выставлена на торги в Париже
- РИА Новости
Организатор торгов Жан-Марк Лейне рассказал, что майка к нему попала от человека из окружения Зидана.
«Я приехал к нему и смог подтвердить подлинность этой футболки. Там даже остались следы пота — её никогда не стирали», — цитирует Лейне РИА Новости со ссылкой на радиостанции France Bleu.
Ранее форвард Илья Ковальчук выставил на аукцион игровой свитер с зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, хоккейный турнир которых завершился победой российской команды.