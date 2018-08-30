Ковальчук выставил чемпионский свитер с Олимпиады-2018 на благотворительный аукцион
- © Petter Arvidson
- globallookpress.com
Об этом спортсмен сообщил посредством своей страницы в социальной сети Instagram.
По словам Ковальчука, стартовая цена свитера c автографами игроков российской команды, выступавшей на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом, составляет два миллиона рублей. Все средства, вырученные от его продажи, будут направлены в благотворительный фонд.
Ранее Ковальчук объяснил, почему он решил подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».