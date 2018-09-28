Российская теннисистка Гаспарян победила Бартель в полуфинале турнира в Ташкенте
Россиянка Маргарита Гаспарян победила представительницу Германии Мону Бартель в полуфинале теннисного турнира в Ташкенте.
- ©Javier Rojas/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 7:5. Теннисистки провели на корте два часа.
В финале Гаспарян сыграет с ещё одной россиянкой, Анастасией Потаповой.
Ранее Потапова обыграла украинку Катерину Козлову и вышла в полуфинал турнира в Ташкенте.
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