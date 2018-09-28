Российская теннисистка Гаспарян победила Бартель в полуфинале турнира в Ташкенте

Россиянка Маргарита Гаспарян победила представительницу Германии Мону Бартель в полуфинале теннисного турнира в Ташкенте.

Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 7:5. Теннисистки провели на корте два часа.

В финале Гаспарян сыграет с ещё одной россиянкой, Анастасией Потаповой.

Ранее Потапова обыграла украинку Катерину Козлову и вышла в полуфинал турнира в Ташкенте.