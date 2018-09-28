Российская теннисистка Потапова обыграла Козлову и вышла в финал турнира в Ташкенте

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Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла украинку Катерину Козлову и вышла в полуфинал турнира в Ташкенте.
Российская теннисистка Потапова обыграла Козлову и вышла в финал турнира в Ташкенте
  • РИА Новости

Встреча, которая продолжалась 56 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянки.

В финале Потапова встретится с победительницей второй полуфинальной игры между Маргаритой Гаспарян (Россия) и Моной Бартель (Германия).

Ранее россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Анастасия Севастова одержали победу над китаянками Дуань Ин-Ин и Ван Яфань в четвертьфинале соревнований в парном разряде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.

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