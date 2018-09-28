Глава РУСАДА: Россия хочет побеждать честно

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что Россия должна идти навстречу остальному миру в борьбе против допинга.

Он отметил, что ситуация, сложившаяся вокруг российского спорта, уникальна для всего мира, так как россиянам приходится защищать свои прошлые достижения. По мнению главы РУСАДА, это связано не с самими спортивными достижениями, а с культурой антидопинга.

«Мы не можем быть эгоцентричными в этом мире, мы соревнуемся и боремся, мы хотим побеждать честно», — приводит слова Гануса РИА Новости.

Ранее экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд поддержал решение о восстановлении в правах РУСАДА.