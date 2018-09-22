Бывший глава WADA поддержал решение восстановить РУСАДА
«Вопрос о доступе к данным лаборатории был ключевым и тянулся почти четыре года. Думаю, сейчас мы находимся в гораздо лучшем положении, чтобы следить за всеми делами. У нас есть временные рамки. Их поддерживает автоматическая санкция. Не знаю, является ли это случайностью или расчётливой стратегией WADA, но это работает. Когда дым рассеется, люди поймут, что это выгодная сделка», — приводит слова Паунда RTE.
Он также заявил, что не понимает критики в сторону WADA.
«Иногда на дипломатической арене вы должны приближаться сбоку, а не напрямую», — добавил Паунд.
20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.
Ранее Фелпс раскритиковал решение WADA о восстановлении РУСАДА.