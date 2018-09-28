Каргинов поделился впечатлениями от победы в ралли-марафоне «Шёлковый путь»

Российский пилот команды «КамАЗ-мастер» Андрей Каргинов поделился впечатлениями от победы в китайской части ралли-марафона «Шёлковый путь».

«Стремился победить в китайской части «Шёлкового пути», безумно рад, что стал лучшим в этом ралли-рейде. Этой победы у меня до нынешнего года не было, а теперь к выигрышу российской части «Шёлкового пути» летом добавилась и китайская», — приводит слова Каргинова РИА Новости.

Он назвал трассу в Алашань-Цзоци очень интересной и сложной. Каргинов остался очень доволен машиной и мастерством своего экипажа.

Ранее экипаж Каргинова одержал победу на китайской части ралли «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.