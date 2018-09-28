Экс-тренер «Локомотива» Билич возглавил футбольный клуб из Саудовской Аравии
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Об этом сообщает пресс-служба команды из Саудовской Аравии. Контракт с хорватским специалистом подписан на три года.
В ноябре 2017 года Билич был уволен с поста главного тренера английского клуба «Вест Хэм». До этого он работал в сборной Хорватии, московском «Локомотиве» и турецком «Бешикташе».
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