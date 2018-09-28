Экс-тренер «Локомотива» Билич возглавил футбольный клуб из Саудовской Аравии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной Хорватии возглавил футбольный клуб «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Об этом сообщает пресс-служба команды из Саудовской Аравии. Контракт с хорватским специалистом подписан на три года.

В ноябре 2017 года Билич был уволен с поста главного тренера английского клуба «Вест Хэм». До этого он работал в сборной Хорватии, московском «Локомотиве» и турецком «Бешикташе».

Ранее легендарный нападающий и капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти рассказал о конфликте с бывшим главным тренером римского клуба Лучано Спаллетти в 2016 году.