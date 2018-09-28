USADA оправдала провалившего тест на допинг американского легкоатлета

Призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро американский легкоатлет Уилл Клэй не будет наказан, несмотря на допинг-пробу, в которой был обнаружен запрещённый препарат кленбутерол.

«USADA пришло к выводу, что кленбутерол практически не мог попасть в организм Клэя иным способом, кроме как вместе с загрязнённым мясом, которое широко распространено в Мексике», — приводит слова заявления Американского антидопингового агентства (USADA) «Чемпионат» со ссылкой на источник.

USADA закрыло дело спортсмена, который избежит наказания.

Клэй является двукратным чемпионом мира в тройном прыжке. В его активе также имеются две серебряные и одна бронзовая медаль Олимпийских игр.

Ранее глава СБР Драчёв рассказал о выходе из ситуации с допинг-историей четырёх российских биатлонистов.