USADA оправдала провалившего тест на допинг американского легкоатлета

Короткая ссылка
Призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро американский легкоатлет Уилл Клэй не будет наказан, несмотря на допинг-пробу, в которой был обнаружен запрещённый препарат кленбутерол.

«USADA пришло к выводу, что кленбутерол практически не мог попасть в организм Клэя иным способом, кроме как вместе с загрязнённым мясом, которое широко распространено в Мексике», — приводит слова заявления Американского антидопингового агентства (USADA) «Чемпионат» со ссылкой на источник.

USADA закрыло дело спортсмена, который избежит наказания.

Клэй является двукратным чемпионом мира в тройном прыжке. В его активе также имеются две серебряные и одна бронзовая медаль Олимпийских игр.

Ранее глава СБР Драчёв рассказал о выходе из ситуации с допинг-историей четырёх российских биатлонистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить