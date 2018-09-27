Глава СБР Драчёв рассказал о выходе из ситуации с допинг-историей четырёх российских биатлонистов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил о необходимости решения проблемы с допинговой историей четырёх российских биатлонистов, о которой в августе уведомил Международный союз биатлонистов (IBU).

«Это же след того, что уже шесть, а то и десять лет тянется. Процедура малоприятная, но исправлять-то надо. Даже не исправлять, а просто налаживать ситуацию», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Глава СБР также добавил, что российской стороне нужно восстанавливать международные отношения, так как в любом случае придётся это сделать.

Ранее Драчёв рассказал, что СБР попросит IBU о подготовке дорожной карты для восстановления в правах.