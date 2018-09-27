«Милан» упустил победу в матче шестого тура Серии А против «Эмполи»

Короткая ссылка
Футбольный клуб «Милан» сыграл вничью с «Эмполи» в матче шестого тура итальянской Серии А.

Встреча, проходившая в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани», завершилась со счётом 1:1.

В составе «Милана» на 10 минуте с пенальти отличился Леонардо Капецци. Хозяева сравняли счёт также с помощью одиннадцатиметрового удара. Франческо Капуто оказался точен на 71 минуте игры.

В следующем туре «Милан» сыграет с «Сассуоло», а «Эмполи» — с «Пармой».

Ранее «Рома» прервала безвыигрышную серию в чемпионате Италии, разгромив «Фрозиноне».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить