«Милан» упустил победу в матче шестого тура Серии А против «Эмполи»
Встреча, проходившая в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани», завершилась со счётом 1:1.
В составе «Милана» на 10 минуте с пенальти отличился Леонардо Капецци. Хозяева сравняли счёт также с помощью одиннадцатиметрового удара. Франческо Капуто оказался точен на 71 минуте игры.
В следующем туре «Милан» сыграет с «Сассуоло», а «Эмполи» — с «Пармой».
Ранее «Рома» прервала безвыигрышную серию в чемпионате Италии, разгромив «Фрозиноне».