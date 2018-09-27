«Рома» прервала безвыигрышную серию в чемпионате Италии, разгромив «Фрозиноне»

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Римская «Рома» одержала разгромную победу над «Фрозиноне» в матче шестого тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Стадио Олимпико», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Ромы» отличились Дженгиз Ундер, Хавьер Пасторе, Стефан Эль-Шаарави и Александар Коларов.

Эта победа стала для римского клуба второй в сезоне, и первой после четырёхматчевой безвыигрышной серии в чемпионате.

В других матчах игрового дня «Лацио» победил «Удинезе» (2:1), «Дженоа» обыграл «Кьево» (2:0), «Наполи» разгромил «Парму» (3:0), «Ювентус» одержал победу над «Больньей» (2:0), а в матчах «Аталанта» — «Торино», и «Кальяри» «Самдория» была зафиксирована безголевая ничья (0:0).

Ранее сообщалось, что «Интер» обыграл «Фиорентину» в шестом туре Серии А.

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