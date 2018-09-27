«Рома» прервала безвыигрышную серию в чемпионате Италии, разгромив «Фрозиноне»
Встреча, прошедшая на «Стадио Олимпико», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
В составе «Ромы» отличились Дженгиз Ундер, Хавьер Пасторе, Стефан Эль-Шаарави и Александар Коларов.
Эта победа стала для римского клуба второй в сезоне, и первой после четырёхматчевой безвыигрышной серии в чемпионате.
В других матчах игрового дня «Лацио» победил «Удинезе» (2:1), «Дженоа» обыграл «Кьево» (2:0), «Наполи» разгромил «Парму» (3:0), «Ювентус» одержал победу над «Больньей» (2:0), а в матчах «Аталанта» — «Торино», и «Кальяри» «Самдория» была зафиксирована безголевая ничья (0:0).
Ранее сообщалось, что «Интер» обыграл «Фиорентину» в шестом туре Серии А.