Тренер Нурмагомедова считает, что россиянин смотрелся лучше Макгрегора на пресс-конференции

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес считает, что россиянин смотрелся предпочтительнее ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Нью-Йорке.

«Конор не смог вывести Хабиба из себя. Хабиб был немного взволнован, но в целом план Макгрегора не сработал. Конор выиграл в болтовне только потому, что он этим занимался. Но в целом на пресс-конференции выиграл Хабиб», — приводит слова Мендеса MMA Mania.

Поединок за титул UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится в Лас-Вегасе 6 октября.

Ранее отец Нурмагомедова сообщил, что попытается получить визу США в Турции.