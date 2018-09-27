Федерация бокса России подарила боксёрские перчатки людям, стоящим в очереди за новым iPhone

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Федерация бокса России (ФБР) подарила боксёрские перчатки первым двум людям, которые стояли в очереди за новым iPhone.
Федерация бокса России подарила боксёрские перчатки людям, стоящим в очереди за новым iPhone
  • © instagram /russianboxingfederation

Об этом ФБР сообщила в своём Instagram.

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Сегодня - последний вечер ожиданий перед началом продаж новых iPhone. И мы решили скрасить это ожидание людям, стоящим в очереди! Вернее, самым первым двум. Парни стоят уже несколько часов и чтобы им было проще отстаивать свое место в очереди и отбивать желание у остальных лезть вперед, мы подарили им пару БОКСЕРСКИХ ПЕРЧАТОК. Надеемся, они применят их на ринге, а сегодня ночью лишь многозначительно потрясут перед носом тех, кто будет лезть вперед ;) 🥊 До встречи на ринге! #БоксОбъединяет #ФедерациябоксаРоссии

Публикация от rusboxing (@russianboxingfederation)

«Надеемся, парни применят перчатки на ринге, а сегодня ночью лишь многозначительно потрясут перед носом тех, кто будет лезть вперёд. До встречи на ринге», — говорится в сообщении.

Обладатели перчаток также получили записку с надписью: «На случай, если придётся бороться за своё право быть первым».

Ранее ФБР назначила пожизненные стипендии олимпийским чемпионам.

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