Федерация бокса России подарила боксёрские перчатки людям, стоящим в очереди за новым iPhone

Федерация бокса России (ФБР) подарила боксёрские перчатки первым двум людям, которые стояли в очереди за новым iPhone.

Об этом ФБР сообщила в своём Instagram.

«Надеемся, парни применят перчатки на ринге, а сегодня ночью лишь многозначительно потрясут перед носом тех, кто будет лезть вперёд. До встречи на ринге», — говорится в сообщении.

Обладатели перчаток также получили записку с надписью: «На случай, если придётся бороться за своё право быть первым».

Ранее ФБР назначила пожизненные стипендии олимпийским чемпионам.