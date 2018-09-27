«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в Кубке России по футболу благодаря голу в дополнительное время
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Встреча, проходившая в Тамбове на стадионе «Спартак», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 38-й минуте в составе хозяев отличился Данил Клёнкин.
Во второй половине игры Никита Чичерин восстановил равенство в противостоянии, а в дополнительное время Паул Антон принёс победу самарскому коллективу.
В 1/8 финала турнира «Крылья Советов» встретятся с «Краснодаром».
Ранее «Краснодар» одержал победу над «Авангардом» и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу.