Дубль Григоренко принёс ЦСКА победу в дерби над «Спартаком» в КХЛ

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Московский ЦСКА в столичном дерби обыграл «Спартак» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дубль Григоренко принёс ЦСКА победу в дерби над «Спартаком» в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, проходившая на «ЦСКА Арене», закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе армейцев дублем отметился Михаил Григоренко, а у красно-белых единственную шайбу забросил Александр Хохлачёв.

В следующем матче ЦСКА встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Спартак» — с санкт-петербургским СКА.

В других противостояниях игрового дня рижское «Динамо» уступило ХК «Сочи» (1:4), а словацкий «Слован» потерпел поражение от финского «Йокерита» (3:5).

Ранее «Автомобилист» одержал одиннадцатую победу подряд в КХЛ, обыграв «Северсталь».

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