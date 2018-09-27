Дубль Григоренко принёс ЦСКА победу в дерби над «Спартаком» в КХЛ
- РИА Новости
Встреча, проходившая на «ЦСКА Арене», закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе армейцев дублем отметился Михаил Григоренко, а у красно-белых единственную шайбу забросил Александр Хохлачёв.
В следующем матче ЦСКА встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Спартак» — с санкт-петербургским СКА.
В других противостояниях игрового дня рижское «Динамо» уступило ХК «Сочи» (1:4), а словацкий «Слован» потерпел поражение от финского «Йокерита» (3:5).
Ранее «Автомобилист» одержал одиннадцатую победу подряд в КХЛ, обыграв «Северсталь».