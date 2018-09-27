«Автомобилист» одержал одиннадцатую победу подряд в КХЛ, обыграв «Северсталь»
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Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
В составе екатеринбургского коллектива дублем отметился Найджел Доус и по одной шайбе забросили Иван Вишневский и Стефан да Коста.
В следующем матче «Автомобилист» сыграет с московским «Динамо», а «Северсталь» — с челябинским «Трактором».
В параллельных противостояниях КХЛ челябинский «Трактор» уступил ярославскому «Локомотиву» (1:2), а магнитогорский «Металлург» в овертайме оказался сильнее московского «Динамо» (6:5).
Ранее СКА разгромил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.