«Автомобилист» одержал одиннадцатую победу подряд в КХЛ, обыграв «Северсталь»

Екатеринбургский «Автомобилист» переиграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

В составе екатеринбургского коллектива дублем отметился Найджел Доус и по одной шайбе забросили Иван Вишневский и Стефан да Коста.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет с московским «Динамо», а «Северсталь» — с челябинским «Трактором».

В параллельных противостояниях КХЛ челябинский «Трактор» уступил ярославскому «Локомотиву» (1:2), а магнитогорский «Металлург» в овертайме оказался сильнее московского «Динамо» (6:5).

Ранее СКА разгромил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.