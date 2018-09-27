В КДК РФС рассмотрят беспорядки на матче Кубка России между «Торпедо» и «Динамо»

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит беспорядки, которые происходили на матче 1/16 финала Кубка России между московскими «Торпедо» и «Динамо».
В КДК РФС рассмотрят беспорядки на матче Кубка России между «Торпедо» и «Динамо»
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«Матчи Кубка России, в том числе «Торпедо» — «Динамо», рассмотрим 3 октября», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца Sport24.

Перед игрой около стадиона имени Эдуарда Стрельцова произошла драка между фанатами клуба, которую разогнали сотрудники правоохранительных органов. Во время матча болельщики использовали пиротехнику, которую они также бросали в сторону поля, и выкрикивали оскорбительные кричалки.

Матч завершился победой «Динамо» со счётом 1:0.

Ранее полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка на матче Кубка России «Торпедо» — «Динамо».

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