Воспитанник «Зенита» стал чемпионом Финляндии по футболу

Российский голкипер Максим Рудаков выиграл чемпионат Финляндии по футболу в составе клуба ХИК из Хельсинки.

Коллектив из столицы Финляндии досрочно обеспечил себе чемпионство в перенесённом матче 23-го тура, одержав победу над клубом «Ильвес» со счётом 2:1.

В текущем сезоне Рудаков, права на которого принадлежат санкт-петербургскому «Зениту», сыграл 23 матча в финской Вейккауслиге, пропустил 15 мячей и 13 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее экс-футболист «Зенита» Ригони рассказал, почему Серия А лучше РПЛ.