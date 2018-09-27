Воспитанник «Зенита» стал чемпионом Финляндии по футболу

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Российский голкипер Максим Рудаков выиграл чемпионат Финляндии по футболу в составе клуба ХИК из Хельсинки.
Воспитанник «Зенита» стал чемпионом Финляндии по футболу
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Коллектив из столицы Финляндии досрочно обеспечил себе чемпионство в перенесённом матче 23-го тура, одержав победу над клубом «Ильвес» со счётом 2:1.

В текущем сезоне Рудаков, права на которого принадлежат санкт-петербургскому «Зениту», сыграл 23 матча в финской Вейккауслиге, пропустил 15 мячей и 13 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее экс-футболист «Зенита» Ригони рассказал, почему Серия А лучше РПЛ.

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