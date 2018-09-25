Экс-футболист «Зенита» Ригони рассказал, почему Серия А лучше РПЛ

Аргентинский полузащитник итальянской «Аталанты» Эмилиано Ригони, права на которого принадлежат санкт-петербургскому «Зениту», рассказал об отличиях чемпионатов Италии и России.

«Мне нужно было двигаться вперёд, и я перешёл в более статусную лигу. Серия А — более агрессивная и тактически сильная лига, чем РПЛ. Поэтому я сейчас учусь и прохожу адаптацию. Не ставлю перед собой задачу забить определённое количество мячей за сезон. Моя цель — выступать хорошо, а если забью восемь или десять мячей, то будет ещё лучше», — цитирует аргентинца Marca.

Он также сказал, что сделает всё для возвращения в национальную команду.

«В прошлом сезоне у меня был не лучший период в «Зените». Неудивительно, что я не поехал на чемпионат мира в составе сборной Аргентины. Хотя я рассчитывал на вызов до последнего. Всегда хочу играть за сборную», — добавил Ригони.

Ригони перешёл в «Зенит» в 2017 году и принял участие в 30 матчах за петербургский клуб, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач. В августе 2018 года на правах аренды аргентинец до конца сезона перешёл в «Аталанту».

Ранее Ригони заявил, что его слова о нежелании возвращаться в Россию были неверно интерпретированы.