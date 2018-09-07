Ригони заявил, что его слова о нежелании возвращаться в Россию были неверно интерпретированы

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Аргентинский полузащитник итальянской «Аталанты» Эмилиано Ригони, права на которого принадлежат санкт-петербургскому «Зениту», опроверг свои слова о нежелании возвращаться в Россию после аренды.
Ригони заявил, что его слова о нежелании возвращаться в Россию были неверно интерпретированы
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«Мои слова были неправильно интерпретированы. Я такого абсолютно точно не говорил. Если я вернусь в «Зенит», сделаю это с большим удовольствием и буду выступать с огромным желанием за эту команду, как делал это раньше», — приводит слова Ригони «Чемпионат».

Он отметил, что в санкт-петербургском клубе к нему всегда хорошо относились и он уважает всех, кто работает в «Зените».

«Я ушёл в аренду только из-за недостатка игровой практики. Я решил, что для моей карьеры так будет лучше на данном этапе», — добавил аргентинец.

Ригони перешёл в «Зенит» в 2017 году и принял участие в 30 матчах за петербургский клуб, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач. В августе 2018 года на правах аренды аргентинец до конца сезона перешёл в «Аталанту».

Ранее сообщалось, что Ригони изъявил желание не возвращаться в Россию по окончании срока годичной аренды.

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