Экс-футболист «Зенита» Ригони: я бы не хотел возвращаться в Россию
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- globallookpress.com
«Решим, что будем делать дальше, в конце сезона. Могу сказать лишь одно: я бы не хотел возвращаться в Россию», — цитирует Ригони Calciomercato.
Аргентинец заявил, что хотел бы остаться в «Аталанте» или перейти в другой европейский клуб.
Ригони сыграл за «Зенит» 17 матчей в Российской премьер-лиге в сезоне-2017/18, в которых отличился двумя результативными передачами.
Ранее представитель аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони Хуан Крус Ольер заявил, что его клиент желает вернуться в санкт-петербургский «Зенит» после аренды в итальянской «Аталанте».