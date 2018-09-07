Экс-футболист «Зенита» Ригони: я бы не хотел возвращаться в Россию

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Аргентинский полузащитник итальянской «Аталанты» Эмилиано Ригони, права на которого принадлежат санкт-петербургскому «Зениту», изъявил желание не возвращаться в Россию по окончании срока годичной аренды.
Экс-футболист «Зенита» Ригони: я бы не хотел возвращаться в Россию
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Решим, что будем делать дальше, в конце сезона. Могу сказать лишь одно: я бы не хотел возвращаться в Россию», — цитирует Ригони Calciomercato.

Аргентинец заявил, что хотел бы остаться в «Аталанте» или перейти в другой европейский клуб.

Ригони сыграл за «Зенит» 17 матчей в Российской премьер-лиге в сезоне-2017/18, в которых отличился двумя результативными передачами.

Ранее представитель аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони Хуан Крус Ольер заявил, что его клиент желает вернуться в санкт-петербургский «Зенит» после аренды в итальянской «Аталанте».

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